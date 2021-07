Peaminister: Austraalia taasavab piirid, kui vaktsineeritud on 80 protsenti

Vaktsineeritud on vaid 14 protsenti riigi elanikest, mis on rahva seas kasvavat pahameelt tekitanud.

Konservatiivist peaminister ütles, et kui vaktsineeritud on 70 protsenti täiskasvanutest, leevendatakse siseriiklikke piiranguid täielikult vaktsineeritutele. Samuti lubatakse riiki siis piiratud arv rahvusvahelisi õpilasi ja tööviisaga reisijaid.

«Ma usun, et me jõuame selleni aasta lõpuks,» ütles Morrison.

Kui vaktsineeritud on 80 protsenti täiskasvanutest, lubatakse immuniseeritud austraallastel taas välismaale reisida.

Samuti taasavatakse siis piirid reisijatele turvaliseks kuulutatud riikidest, kes on vaktsineeritud Austraalias tunnustatud kaitsesüstiga, ja lõdvendatakse kahenädalast karantiininõuet.

Morrison, kes on järgmisel aastal valimistega silmitsi, ei andnud täpset ajakava, vaid ütles, et taasavamine sõltub sellest, millal austraallased end vaktsineerida lasevad.

«Ajakava on nüüd kõigi austraallaste kätes,» ütles ta.

Riigi immuniseerimisprogrammi on saatnud valitsuse saamatus, Pfizeri kaitsesüsti tõsine nappus ja umbusk AstraZeneca süsti suhtes, mida on Austraalial suures koguses ja mida see toodab kodumaal.