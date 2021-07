Justiitsministeeriumi sõnul on Trumpi kuue aasta maksuandmeid näha soovival esindajatekoja rahanduskomisjonil selleks seaduslik alus.

New Yorgi prokurörid on saanud Trumpi maksuandmetega tutvuda juba mullu veebruaris. Prokuratuur pidi maksuteabe läbivaatamiseks läbima mitu kuud kestnud kohtuvaidluse.

Trump on oma maksuteavet aastaid varjanud, kuigi presidendid on seda avaldanud hea tahte žestina alates 1970. aastatest. Trump on esimene USA president pärast Richard Nixonit, kes pole oma maksuandmeid avaldanud.