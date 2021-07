WHO ärgitab Covidist jagu saama enne ohtlikumate variantide ilmnemist

Ülinakkav deltavariant tuvastati esmalt Indias. Nüüd on see välja ilmunud 132 territooriumil ning on mänginud oma osa selles, et Aafrikas on viimase nelja nädala jooksul suremus koroonaviiruse tagajärjel 80 protsenti kasvanud, tõdes WHO.

«Delta on hoiatus: see on hoiatus, et viirus muutub. Kuid see on ka märguanne tegutsemiseks, et meil tuleb astuda samme kohe, enne kui ilmnevad ohtlikumad variandid,» ütles WHO hädaolukordade juht Michael Ryan pressikonverentsil.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus lisas: «Siiani on välja ilmunud neli murettekitavat varianti – ja neid lisandub seni, kuni viirus levib.»

Kuigi delta on raputanud paljusid riike, on tõendatud abinõud nakatumise kontrolli alla saamiseks Ryani sõnul siiski töötanud.

«Samad meetmed, mida oleme varem rakendanud, peatavad selle viiruse», märkis terviseametnik, viidates eelkõige suhtlusvahemaa hoidmisele, maskikandmisele ja kätehügieenile. Ühtlasi kutsus ta vältima pikka viibimist halvasti ventileeritud ja rahvarohketes siseruumides.

«Need peatavad delta tüve, eriti kui lisada siia vaktsineerimine. Aga me peame kõvasti tööd tegema,» ütles ta.

«Viirus on muutunud tugevamaks, viirus on muutunud kiiremaks. Mänguplaan töötab endiselt, kuid peame oma mänguplaani täide viima palju tõhusamalt ja palju efektiivsemalt kui kunagi varem.»

ÜRO terviseamet on järjekindlalt kutsunud üles vaktsiine maailmas võrdsemalt jaotama.

Kogu maailmas on AFP andmeil nüüdseks manustatud neli miljardit doosi COVID-19 vaktsiini.

Kõrge sissetulekuga riikides on Maailmapanga andmeil tehtud 100 inimese kohta 98 kaitsesüsti. Maailma 29 kõige madalama sissetulekuga riigis on see näitaja 1,6 iga saja inimese kohta.

«Siin ei ole mingeid kuld- ega hõbekuule, ei ole võlulahendusi, ei ole võlutolmu,» ütles Ryan, kelle sõnul on ainus meile kättesaadav «võlutolm» vaktsiin.