Benini haruldast soometsa ähvardab kadumine

Eksperdid hoiatavad, et vaid kanuuga ligipääsetavad alad, mis on juba Lääne-Aafrikas haruldaseks muutunud, võivad hapra keskkonnaolukorra tõttu peagi täielikult kaduda.

3000 hektari suurune mets on saanud oma nime Hlani jõe järgi ning see on koduks 241 taime- ja 160 loomaliigile, kelle hulgas on haruldane punakõhuline ahv, rabamongoos ning sooantiloop sitatunga.