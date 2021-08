Kandahari lennujaama Afganistanis tabas kolm raketti

«Viimasel ööl lasti lennujaama suunas kolm raketti ning kaks neist tabasid lennurada... Kõik lennud on seetõttu tühistatud,» ütles lennujaama juht Massoud Pashtun AFP-le.

Pashtuni sõnul on lennuraja remont juba alanud ning lennujaama võiks pühapäeva jooksul uuesti kasutamiskõlblik olla.

Pärast seda kui USA sõjavägi sättis end Afganistanist lakuma, on Taliban hoogustanud oma rünnakuid kogu riigis. Kandaharis on mässulised rünnanud äärelinnu ning teinud jõupingutusi provintsipealinna vallutamiseks.

Kandahari lennubaas on strateegilise tähtsusega ning selle üle kontrolli saavutamine võib olla võtmetähtsusega, et saada kontroll Afganistani suuruselt teise linna üle.

Samal ajal on Taliban lähedal veel kahe provintsipealinna vallutamisele; need on Helmandi pealinn Lashkargah lõunas ning Herati provintsikeskus Herat läänes.