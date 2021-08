Myanmari sõjaväehunta juht lubab kahe aasta pärast valimisi

See on algselt lubatust oluliselt pikem tähtaeg, sest kui hunta veebruaris võimu haaras ja riigi tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi koduaresti sulges, lubati aastast üleminekuaega.

Myanmari sõjavägi on õigustanud võimuhaaramist sellega, et 2020. aasta valimised, kus edu saatis riigi Suu Kyi Rahvuslikku Demokraatialiigat (NLD), ei olnud ausad.