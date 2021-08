Rouhani: ma ei rääkinud Iraani rahvale alati kogu tõtt

President Hassan Rouhani kommentaarid anti edasi riigitelevisiooni vahendusel, kus tema valitsuse esindajad on viimastel kuudel olnud järjest ebakindlamad, seistes silmitsi nii koroonaviiruse pandeemia kui ka põua ja elektripuudusega, mis on põhjustanud proteste.

«See, mida me inimestele rääkisime, ei olnud tegelikkusega vastuolus, kuid me ei rääkinud inimestele kogu tõde,» ütles Rouhani oma viimasel kabinetiistungil presidendina. «Sest ma ei pidanud seda kasulikuks ja kartsin, et see kahjustab rahvuslikku ühtsust.»