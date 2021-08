Berliinis kogunesid piiranguvastased keelust hoolimata protestima

Politsei sõnul «tülitasid ja ründasid» mõned meeleavaldajad politseinikke Berliini Charlottenburgi linnaosas ning ei pidanud kinni teetõketest.

«Nad üritasid murda politseiahelast läbi ning meie kolleege sealt välja tõmmata. Selle tõrjumiseks kasutasime pisargaasi, kumminuiasid ja füüsilist jõudu,» säutsus Berliini politsei, lisades, et mitmed inimesed võeti vahi alla.

Meeleavalduse organiseeris liikumine Querdenker, millest on saanud üks valjuhäälsemaid viirusepiirangute vastaseid Saksamaal.

Kohus keelas mitmed liikumise nädalavahetusele kavandatud protestid, sealhulgas ka ühe pühapäeval toimuma pidanud meeleavalduse, kuhu plaanis tulla kuni 22 500 osalejat.

Kohus otsustas, et ei saa lubada protestide toimumist, kartes, et mosalejad ei pea kinni ei näomaski, ega suhtlusvahemaa nõudest ajal mil nakatunute arv Saksamaal on taas tõusuteel.

Berliini politseil oli kogu linnas üle 2000 märulivarustuses politseiniku, kes ootasid keelust hoolimata kohale ilmuvaid meeleavaldajaid.

Mõned protestijaist kandsid loosungeid, millel kirjas «Vabadus» ja «Ei koroona diktatuurile» ning vaid üksikud osalejad kandsid näomaske.

Querdenkeri liikumises osalevad nii vaktsiinivastased kui vandenõuteoreetikud, aga ka parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) liikmed.

Querdenkerite meeleavaldused on tõmmanud ligi tuhandeid ja mõnikord isegi kümneid tuhandeid toetajaid, kuid on viirusereeglite eiramise tõttu kohe laiali saadetud. Mitmed meeleavaldused on lõppenud vägivallaga.