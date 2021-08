Leedus tuvastati ööpäevaga 184 uut koroonanakkust

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis 116,8-ni, positiivsete testide osakaal päevas on endiselt 2,6 protsenti.

Leedus on alates pandeemia algusest andnud positiivse koroonaproovi uumbes 283 000 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 4416 inimest. Kaudselt on koroonanakkusega seotud 9038 surma.