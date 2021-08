Petraeuse hinnangul võib Afganistanis puhkeda verine kodusõda

«Halvim stsenaarium on see, et võime näha verist ja jõhkrat kodusõda ehk nagu see oli 1990-ndatel, kui valitses Taliban,» ütles Petraeus väljaandele Times.

Petraeuse sõnul on sellisel juhul tõenäoliselt võimalik näha ka terrorivõrgustiku Al-Qaeda tagasitulekut.

«Kuigi ma ei usu, et al-Qaeda suudab lähitulevikus ohustada Ühendriike ja Euroopat. Ja loomulikult jälgivad seda meie luureteenistused ja sõjavägi,» ütles erukindral.

Petraeuse hinnangul oleks Al-Qaedal kergem tegutseda, kui Taliban võtaks riigi kontrolli alla.

«Kui Taliban saab ülekaalu, siis näeme miljoneid pagulasi, kes valguvad Pakistani ja teistesse naaberriikidesse,» erukindral.

«Ja kui Taliban tõesti võtab võimu enda kätte, siis näeme Afganistani kodanike ja eriti naiste vabaduste drastilist vähenemist. Ma ei usu, et see on see, mida maailm näha tahaks,» lisas pensionile jäänud kindral.

Petraeus avaldas arvamust, et kui USA jätaks oma sõjaväe Afganistani, siis oleksid sealsed võimud läbirääkimistel Talibaniga palju tugevamal positsioonil.