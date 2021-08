Kavakohaselt soovitakse manustada ligi 2,5 miljonit täiendavat vaktsiinidoosi nädalas, milles põhirõhk on apteekidel. Korralduse eesmärk on vabastada arstid ja haiglad vaktsineerimissurvest, et vältida tõrkeid plaanilises ravis, vahendab The Telegraph.