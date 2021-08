Leedu võib paluda abi migrantide majutamiseks teistesse riikidesse

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles, et kavatseb pöörduda taolise palvega EL liikmesriikide poole, kui rändevoo juhtmine keeruliseks muutub.

«Mis puudutab migrantide Leedust ümberasustamist, siis meil puudub sellise abi jaoks süsteem, kuid näeme, et EL riigid tegutsevad Leedule abi andmisel ja solidaarsuse näitamisel kiiresti ja ambitsioonikalt. See puudutab ka varustust, personali ning meil on alati võimalik paluda rändlaste täiendavat ümberjaotamist ja Euroopa Komisjon saab seda teha, kui Leedu palub,» ütles Johansson pressikonverentsil.