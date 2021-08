Medininkai piirivalvekoolis hakati monteerima maju migrantidele

Tema sõnul tuuakse migrandid moodulmajadesse piirivalvekordonitest, esmajoones on need lastega emad ja muud haavatavad inimesed.

Ta rääkis, et praegu on Leedus Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex koordineeritavate tagasisaatmisoperatsioonide töötajad, kellega arutatakse migrantide kodumaale tagasi saatmise võimalusi.

«Frontexil on selles suur kogemus, lisaks saab Frontex aidata meid ühenduse loomises mõningate EL riikidega, kes on taolisi operatsioone korraldanud ja kel on sidemid lähteriikide vastutavate asutustega. Arvame, et see koostöö aitab meil selliseid protsesse kindlasti kiirendada,» ütles piirivalvejuht.