Kreeka ägab viimaste aastakümnete suurima kuumalaine käes

Kuumalaine on andnud hoogu metsatulekahjudele, milles on Lääne-Kreekas alates laupäevast hävinud enam kui 3000 hektarit männimetsa ja oliivisalu.

Nädalavahetusel lõõmasid põlengud ka Türgis, Hispaanias ja Itaalias ning ekspertide sõnul on tulekahjud võimsamad ja sagedasemad kliimamuutuse tõttu.

Peaminister Mitsotakise sõnul teevad võimud kõik võimaliku, et olukorraga toime tulla.

Mitsotakis hoiatas pärast kohtumist elektrifirmadega, et kuumalaine on pannud elektrivõrgu ränga surve alla ning ärgitas kreeklasi oma tarbimist varasel pärastlõunal ja öösel piirama.

Juulis põles Kreekas 1584 tulekahju, ütles tsiviilkaitse aseminister Nikos Hardalias. 2019. aastal oli juulis 953 põlengut. Viimase 24 tunni jooksul on puhkenud sealjuures 116 uut põlengut, lisas ta.

Pátra linna lähistel puhkenud tulekahju polnud esmaspäevaks veel täielikult kontrolli all, teatas riigi ilmateenistus uudisteagentuurile ANA.

Ametnikud on evakueerinud viis küla ja ühe rannikulinna. Kaheksa inimest on viidud haiglasse põletushaavade ja hingamisprobleemidega.

Samas on Kreeka võimud lootusrikkad, et Rhodosel puhkenud tulekahju on taandumas pärast seda, kui sinna saadeti öösel juurde tuletõrjujaid ja varustust.