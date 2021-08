Välisminister Liimets: olukord Leedu piiril on lubamatu

«Praegu on kõige olulisem peatada seadusliku aluseta Leetu saabuvate migrantide voog ja tagasisaatmise tõhustamiseks teha kõikidel tasanditel koostööd. Ebaseadusliku rände lähteriikidele tuleb anda mõista, et nende kodanikke kasutatakse poliitiliselt ära. Kujunenud olukorrale piiri panemine on kahtlemata kõigi osapoolte huvides,» rääkis välisminister.

Surve, mida Valgevene osutab Euroopa Liidu välispiirile, on välisministri sõnul lubamatu. «Oleme Leeduga solidaarsed ja meie seisukoht on, et Euroopa peab ühiselt rohkem tegema, et aidata kaasa Euroopa Liidu välispiiri kindlustamisele. Samuti tuleb Euroopa Liidul inimkaubanduse eest vastutavate isikute suhtes kasutada kõiki meetmeid, mis aitaksid kaasa olukorra lahendamisele, sealjuures arutada sanktsioonide võimalust,» sõnas Liimets.