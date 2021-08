Amnesty: Beiruti plahvatuse uurimist takistatakse «häbematult»

Kuidas väetis sinna sai, miks seda aastaid nii kehvades oludes ladustati ja millest tulekahju alguse sai, on küsimused, millele Liibanonis toimunud uurimisel seni veel vastuseid pole.

«Arvestades tragöödia suurust, on jahmatav näha, kui kaugele on Liibanoni võimud valmis minema, et end uurimise eest kaitsta,» ütles Amnesty piirkondlik asedirektor Lynn Maalouf.