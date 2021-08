Kuigi Leedu piiril on sel aastal kinni peetud peaaegu 4000 migranti, neist 2555 Iraagist, ei paku Leedu neile huvi. Leedu on lihtsalt kõige uuem, odavam ja turvalisem värav Lääne-Euroopasse. Eelkõige Saksamaale, mis on migrantide lemmiksihtkoht.