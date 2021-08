Lõuna-Carolina maapiirkonnas tapeti tulistamises kolm inimest

Politsei avaldas 36-aastase Jeffery David Powelli kaks fotot ja isikuandmed ning teatas, et mehega tahetakse juhtunuga seoses vestelda.

«Tulistamine leidis aset kella kolme paiku päeval Greenwoodi maakonnas asuvas elumajas. See paikneb Greenwoodist umbes 13 kilomeetrit lõuna pool,» edastati maakonna šerifiameti pressiteates.

Ameti eestkõneleja Cody Bishop kinnitas ajalehele The Index-Journal of Greenwood, et mõrvati kolm inimest. Bishop ei avaldanud tulistamise võimalikku motiivi.