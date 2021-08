Statistikaamet teatas varem, et Leedus viimase ööpäevaga on kinni peetud 185 Valgevenest ebaseaduslikult piiri ületanud migranti.

Kokku on sel aastal on Leedus Valgevene piiri lähedal kinni peetud 4026 illegaali, mis on 40 korda rohkem kui mullu kokku.