«See pilt on alati mu silme ees – hommikul, pealelõunal, õhtul. Oleksin pidanud seal koos nendega olema,» lausus ta nüüd New York Timesile.

Kümneliikmelisse brigaadi kuulus ka 23-aastane Ralph Mellehe, kelle vanem vend David on viimase aasta kandnud kaasas hukkunud tuletõrjuja mobiiltelefoni, makstes iga kuu telefoniarvet ja kandes hoolt, et aku oleks laetud. Ralphi palvehelmed ripuvad tal kaelas, venna kell on ühel randmel ja käevõru teisel.