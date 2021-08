Bolsonaro kritiseeris uue uurimise algatamist tema vastu

Presidendi sõnul ei lase ta end heidutada. Ta väitis, et riik on sattunud rünnaku alla.

Paremäärmuslik Bolsonaro, kes püüdleb järgmisel aastal tagasivalimist, on hiljuti hoogustanud kriitikat Brasiilia valimissüsteemi vastu, väites ilma tõendeid esitamata, et see on tulvil pettusest. Ta on rõhutanud, et mingeid valimisi 2022. aastal ei korraldata, kui valimissüsteemi põhjalikult ei muudeta.