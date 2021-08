Hiiglaslik California maastikupõleng kasvas veelgi

Evakuatsioonikorraldus anti umbes 1000 elanikuga kogukonnale, samuti lähedalasuva Lake Almanori idakalda elanikele. Tulekahju ohustab umbes 3000 majapidamist ning on alates puhkemisest 14. juulil hävitanud juba 67 maja ja muud hoonet. Põleng on vaid 35 protsendi ulatuses kontrolli all.