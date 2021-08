Guterres: Islamiriigi oht maailma rahule ja julgeolekule on kasvamas

IS ja teised terrorirühmitused on ära kasutanud koroonapandeemia põhjustatud häired ja tagasilöögid, seda nii reaalses elus kui veebis.

Hinnates Islamiriigi ohtu, ütles Guterres, et rühmituse liider Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla on endiselt tõrges olema otseses ühenduses oma poolehoidjatega ning rühmituse juhtroll ja kontroll oma toetajate tegevuse üle maailmas on lõdvenenud, kuigi jätkatakse juhtnööride ja teatud finantstoetuse andmist.