Afganistani armee ja Taliban vastasseisu võib otsustada moraal

Ühel poolel on USA väljaõppe ja varustusega armee, teisel pool väiksemad, kuid hästi varustatud džihadistlikud rühmitused, mida toetavad narkodollarid. Ekspertide hinnangul kujuneb edasises võitluses otsustavaks kummagi poole moraal.

USA on kulutanud Afganistani kaitseväele kümneid miljardeid dollareid, tagades neile moodsad relvad ja kõrgtehnoloogilise varustuse, mille hulka kuuluvad öönägemisprillid, rünnakuhelikopterid, soomusmasinad ja luuredroonid.

Oma 300 000 mehega, kelle hulka kuulub ka politsei, on valitsusväed suuremad ning tehniliselt arenenumad kui Talibani peamiselt partisanisõjaks mõeldud jalavägi, kel õhujõud puuduvad.

Taliban kasutab sageli mustalt turult hangitud relvi, nagu on AK-47 automaat ja teised nõukogude armee varustusse kuulunud relvad.

Samuti on nad Afganistani armeelt jõuga ära võtnud Läänes valmistatud relvi ning saanud rahalist tuge ja nõu sellistelt piirkonna riikidelt nagu Iraan ja Pakistan.

«Nende võitlusstiil on logistiliselt palju vähem intensiivne,» ütleb Jonathan Schroden, terrorismivastase võitluse ekspert mõttekojast CNA.

Mässulisi iseloomustab suurem majanduslik iseseisvus. USA vaatlejad hindasid eelmise aasta Talibani tuludeks 300 miljonit kuni 1,5 miljardit USA dollarit, mille allikaks on narkotööstus, kriminaaltulu ja nende kontrolli all olevatelt aladelt kogutud maksud.

Afganistani sõjavägi vajab aastas umbes viis-kuus miljardit dollarit, mis tuleb peamiselt USA-lt. Nende kõige tõhusam eelis Talibani vastu on õhuvägi.

Samal ajal võib hästi relvastatud armee lakata toimimast, kui välisabi lakkab või järsult väheneb. Ometi ei pruugi liitlaste lahkumine ja Talibani vallutused seda tähendada, et Afganistani valitsusjõud kiirelt kokku kukuvad.

Paljud Talibani hõivatud alad pole ka varem valitsuse tõhusa kontrolli all olnud ning Afganistani sõjaväe suurimaks eeliseks on linnades asuvad tugipunktid. Seevastu eelised, mis on Talibanil maapiirkondades, ei toimi linnades.