AstraZeneca vaktsiini looja vormiti Barbie-nukuks

Oxfordi ülikooli vaktsinoloog Gilbert ütles, et esmalt oli tal väga kummaline näha enda näoga nukku, kuid ta avaldas lootust, et see ärgitab lapsi teadusega tegelema.

«Minu soov on, et mind kujutav nukk tutvustaks lastele karjääre, millest nad ei pruugi olla teadlikud, näiteks vaktsionoloogi oma,» vahendas BBC tema sõnu. «Ma väga soovin innustada järgmist põlvkonda tüdrukuid tegema karjääri loodus- ja täppisteadustes ning tehnoloogias ja loodan, et lapsed, kes näevad minu Barbie’t, taipavad, kui eluliselt oluline teaduses töötamine on meid ümbritseva maailma aitamiseks.»