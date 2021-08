Dmitri Peskovi tütar plaanib väidetavalt isa teadmata hirmkallist pulma

Kaks allikat, kes on saanud pulmakutse, rääkisid portaalile Otkrõtõje Media, et pulmad toimuvad Sardiinias Porto Cervo kuurordis ning kõik ettevalmistused on tehtud äärmise saladuskatte varjus. Veebilehe andmeil teavad nad ka pulma kuupäeva, kuid ei avalda seda juristide soovitusel.