Leedu minister tõrjus uudist piiril surnud iraaklase kohta

«See on selgelt desinformatsioon,» ütles minister kolmapäeval ajakirjanikele. «Leedu vastu käib hübriidsõda ja sellise valeteabe levitamine on osa sellest.»

Küsimusele, kas Leedu piirivalve on pidanud kasutama jõudu, vastas minister, et temal sellist infot ei ole.

Punase Risti teatel on nii, et ehkki liikmesriigid saavad nõuda, et rahvusvahelise kaitse taotlemise avaldused esitatakse selleks määratud kohtades, praegusel juhul piiridel asuvates kontrollpunktides, siis EL-i varjupaigamenetluste direktiivi järgi on praeguse olukorra juures kaks võimalikku probleemi.