New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James tegi teisipäeval teatavaks juurdluse tulemused: 63-aastane Cuomo on olnud seotud mitme seksuaalse ahistamise juhtumiga 11 naise puhul, kellest üheksa on praegused või endised osariigi valitsuse töötajad. Muuhulgas on Cuomo naisi käperdanud, vastu tahtmist suudelnud või kallistanud ja teinud ebasobivaid seksuaalse alatooniga märkusi.