Kreeka tuletõrje teatas eile edusammudest pealinna Ateena lähedal lõõmava metsatulekahju kontrolli alla saamisel. «Olukord on paranenud ja me loodame tule lähitundidel kontrolli alla saada,» ütles tuletõrje eilses avalduses, lisades samas, et ees on veel palju tööd.