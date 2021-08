USA tõrjus WHO taotlust rikaste maade lisasüstide katkestamisest

WHO kehtestas moratooriumi COVID-19 kolmandatele kaitsesüstidele vähemalt kuni septembri lõpuni, et tegeleda vaktsiinide ebavõrdsuse lahendamisega rikkamate ja vaesemate riikide vahel.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles pressikonverentsil, et see samm aitab kaasa eesmärgile võimaldada igas riigis vaktsineerida vähemalt kümne protsenti elanikkonnast.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles, et taotlusega nõustumine oleks vale lahendus. Psaki sõnul on Ühendriikidel piisavalt vaktsiine, et jätkata lisavaktsineerimist ja aidata samal ajal ka vaestel riikidel vaktsiine saada.

Uudisteagentuuri AFP andmetel on praeguse seisuga üle terve maailma manustatud enam kui 4,25 miljardit koroonaviiruse vaktsiini doosi.

Maailmapanga definitsiooni järgi rikastes riikides on manustatud 101 doosi 100 inimese kohta. Kahekümne üheksas kõige madalama sissetulekuga riigis on see näitaja 1,7 doosi 100 inimese kohta.