USA kaalub vaktsineeritud välisreisijate riiki lubamist

Ühendriigid on koroonaviiruse pandeemia tõttu sulgenud oma piirid enamikule välisreisijatele.

«Washington töötab välja järkjärgulist lähenemist, mis aja jooksul tähendab piiratud eranditega, et Ühendriikidesse kõikidest riikidest saabuvad välisriikide kodanikud peavad olema täielikult vaktsineeritud,» ütles Valge Maja esindaja.

Kahekümne seitsmes liikmesriigis on täielikult kaitsepoogitud on pea 224 miljonit inimest. Suurriikidest on enim ehk 58,3 protsenti vaktsineerituid Hispaanias. Järgnevad Itaalia 54,4 protsendi Prantsusmaa 52,9 protsendi ja Saksamaa 52,2 protsendiga.