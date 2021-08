Kanada hoiatas oma kodanikke Hongkongist lahkumise keelu eest

«Te ei pruugi olla eelnevalt teadlik, et teie suhtes võidakse rakendada liikumispiiranguid, kuni te püüate Hongkongist lahkuda,» öeldi teates.

Hiina kasutab sellist lahkumiskeeldu peamiselt aktivistide suhtes, kes on esitanud väljakutse võimudele.

Samuti on see lõksu jätnud äriinimesed, kes on seotud mingite ärivaidlustega.