«Me peame titaanide võitlust!» ütles kodanikukaitse aseminister Nikos Hardalias, vahendab The Guardian. «Kõige raskem on veel ees.» Tulekahjude tagajärjel on Kreeka Euboia saarel hävinud vähemalt 150 hoonet. Inimesed on sunnitud piirkonnast lahkuma paatidega üle mere.