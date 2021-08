Mehhiko kaebab USA relvafirmad kohtusse

Relvaärisid süüdistatakse relvakaubanduses suurte narkokartellide vahel. Mehhiko väidab, et relvaärid kasutavad ebaseaduslikke ja ohtlikke müügitavasid, millele narkokartellid relvade hankimisel tuginevad. Lisaks seisis hagis, et relvasid on hakatud tootma nõnda, et nendega oleks võimalikult lihtne ja automaatne tulistada.