Juhtumit jälginud USA kommentaator Ma Ju sõnas, et mitmed mungad peeti kinni. Ta ütles, et tõenäoliselt ei jää Hongcheng viimaseks sihikule võetud kloostriks, vahendab Radio Free Asia. «Nad valmistuvad kõikide Tiibeti templite ja kloostrite kõrvaldamiseks enamikus Hiina piirkondades,» ütles Ma Ju. «See on osa nende poliitikast.»