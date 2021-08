USA kutsus Iraani üles võimalikult kiiresti tuumakõnelustele naasma

«Me kutsume Iraani tungivalt peagi läbirääkimiste juurde naasma. Meie jaoks on see kiireloomuline prioriteet,» ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

«Kui president Raisi on siiras oma kavatsustes näha sanktsioonide tühistamist, siis just see on Viinis laual,» sõnas Price.