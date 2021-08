Hiroshima meenutas tuumapommitamise aastapäeva tagasihoidlikult

Ellujäänud, sugulased ja käputäis väliskülalisi osalesid tseremoonial, et palvetada hukkunute ja kannatanute eest ning kutsuda üles rahule kogu maailmas.

Mure koroonaviiruse leviku pärast tähendas seda, et suurema rahvahulga kogunemist ei lubatud taaskord. Tseremoonia kanti üle veebis.

Hiroshima linnapea hoiatas reedel, et «kogemus õpetas inimkonnale, et teiste ähvardamine enesekaitseks ei too kasu kellelegi».