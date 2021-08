Argentina valitsus võitleb soolise palgalõhe vastu

«Naistel ja meestel pole ametlikul tööturul samu võimalusi,» ütles Argentina riikliku sotsiaalkindlustusameti (ANSES) tegevdirektor Fernanda Raverta 13. juulil pressikonverentsil. Ta sõnas, et see meede tunnustab lapsehoolduse töö väärtust.

Sellele viitas ka Buenos Airese ülikooli professor ja sotsiaaltöötaja Ana Arias: «Minu jaoks on kõige huvitavam ja tähelepanuväärsem asjaolu, et see poliitika määratleb laste kasvatamist millegina, mida tuleks tunnustada ja hinnata nii, nagu see oleks tööhõive,» vahendab Al Jazeera.