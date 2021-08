Kreml sulges Hodorkovskiga seotud veebileheküljed

Hodorkovski toetas kõiki suletud organisatsioone. Venemaal blokeeritud Avatud meedia koduleheküljel sõnatakse, et leheküljed suleti, sest need olid seotud «soovimatute organisatsioonidega». Avatud meedia lisab: "Hiljuti muudetud seaduse kohaselt ähvardab ajakirjanikke, kes on seotud soovimatu organisatsiooni projektidega, kuni 6-aastane vanglakaristus."

Võimud nimetasid eelmisel kuul Avatud meedia ajakirjanikke välisagentideks. Meedia sõnas neljapäeval Twitteris: «Kahjuks ei soovi võimud näha meediat, mis on kriitilised riigis toimuva suhtes.» Endine Avatud meedia direktor Andrei Pivovarov võeti juunis vahi alla ning on sellest ajast saati olnud vanglas.

Hodorkovski on demokraatia pooldaja ning elab praegu Londonis eksiilis, kuhu ta kolis pärast vangistust aastatel 2003-2013.

Nüüdseks Venemaal blokeeritud MBKh Media veebilehekülg. FOTO: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/Scanpix

MBKb Media peatoimetaja Veronika Kutsyllo kirjutas oma Facebooki lehel, et see on juba neljas või viies kord, kui nende leht suletakse. Ta lisas: «Me uskusime, et on äärmiselt oluline jätkata normaalse ajakirjanikutööga: anda inimestele teada, mis toimub, ning kuidas sellega edasi elada.»

Kuid Kutsyllo leiab, et olukord on muutunud juba liiga ohtlikuks: «Riik on praegu kiiresti langemas uskumatusse feodaalpimedusse... Ja sel korral on riskid liiga suured - mitte vaid ajakirjanike, vaid ka nende jaoks, kellele meie sisu meeldis ning kes otsustasid seda teistega jagada. Ma ei ole valmis selleks, et panna teiste inimeste vabadusi või elusid ohtu. [Me] sulgeme MBKh Media.»

Võimud blokeerisid MBKh Media ja Avatud meedia umbes nädal pärast seda, kui Vene võimud tõkestasid ligipääsu kümnetele lehekülgedele, mis olid seotud Aleksei Navalnõiga. Moskva kohus sõnas juulis, et Navalnõi juhitud ühendused olid liiga ekstremistlikud.

Vladimir Putin FOTO: Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/Scanpix

Vene võimud survestavad vaba meediat, opositsioonitoetajaid, ajakirjanikke ja aktiviste üha enam. Opositsioon sõnas, et võimud on võtnud julmema kursi teisitimõtlejate vastu septembris toimuvate parlamendivalimiste tõttu. Kreml on need väited tagasi lükanud.