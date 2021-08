Taliban sai enda kontrolli alla Nimruzi provintsi pealinna

«Ma võin kinnitada..., et Zaranji linn, Nimruzi provintsi pealinn, on langenud Talibani kätte,» ütles asekuberner Roh Gul Khairzad AFP-le.

Veebis jagatakse videoülesvõtteid sellest, kuidas sissid hõivavad mõningaid Zaranij piirkondi. Kohalikud allikad märgivad, et suurem osa linnast läks Talibani valdusse igasuguse vastupanuta. Samuti on videotel näha rõõmustavaid kohalikke. Video autentsust AFP kohe kinnitada ei saanud.

Linnaelanikud on pannud välja video, kust on näha, kuidas provintsi vangla kinnipeetavad pärast vanglajuhtkonna ja valvurite põgenemist oma kinnipidamiskohast lahkuvad.

Kuigi tegemist ei ole strateegiliselt olulise linnaga, siis see on tõenäoliselt psühholoogiline hoop valitsusele, mis üritab meeleheitlikult provintside keskusi enda kontrolli all hoida, kirjutas AFP.