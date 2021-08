CNN lasi vaktsineerimata töötajad lahti

CNNi juht Jeff Zucker sõnas memos: "Lubage mul olla selge - meil on selles suhtes nulltolerantsi poliitika," vahendab BBC News.

USA valitsus teatas mais, et tööandjal on seaduslik nõuda töötajate vaktsineerimist koroonaviiruse vastu. CNN on üks esimesi USA ettevõtteid, kes sel põhjusel oma töötajad vallandab.