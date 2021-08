Saabume Vilniusest umbes 45-minutilise autosõidu kaugusel asuva paarisaja elanikuga Rūdninkai​ küla poe juurde hommikul kella üheksa paiku. Esialgu ei viita veel miski, et siit mõne kilomeetri kaugusel asub Leedu suurim migrante koondav laager, kus elab üleeilse seisuga umbkaudu 800 illegaalselt riiki siseneda proovinud meest. «Nad on jah siin...» poetab pahuralt üks poest lahkunud naisterahvas. Tee migrandikeskuse juurde oskab ta kätte juhatada, sest tegelikult on see teema külakeses teravalt päevakorras olnud pikalt. Teatav rahunemine saabus mõni aeg tagasi, kui külaelanikele sai selgeks, et kõik on juba otsustatud. «Meile öeldi, et protestidel pole mõtet. Esialgu lubati, et ei tooda rohkem kui 300. Aga nüüd on plaanis tuua 1500 migranti,» kirjeldab külaelanik Inna. Tema sõnul on küla hirmunud, sest laagrist kostab sageli karjumist ja lisaks on mõned migrandid sealt putku pääsenud. Mõned nabiti Inna kodu lähedalt kinni.