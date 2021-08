Vene kohus määras USA investorile Michael Calveyle tingimisi karistuse

Mitmed ärikogukonna mõjukad liikmed astusid Calvey ja Delpali kaitseks välja, öeldes, et tegemist on ärivaidlusega, mida ei tule lahendada kriminaalkorras.

Calvey on öelnud, et tahab Venemaal edasi töötada.

Calvey ütles, et tema juhtum on tõstatanud palju küsimusi, sest ta on olnud «üks kõige positiivsemaid välisinvestoreid» Venemaal, kes on kaitsnud maa kuvandit ka rahvusvahelise äriringkonna ees.