Põhja-Koreas võib üleujutustele järgneda nälg

Hamgyongi provintsi lõunaosas on vesi üle ujutanud sadu hektareid põllumaad, lõhkunud sildu ning teid.

Pinnas on veest küllastunud ning edasised vihmad toovad endaga kaasa veel enam kahjustusi, märkis Põhja-Korea ilmateenistuse asejuht Ri Yong-nam riigitelevisioonile KCTV. Ri sõnul kestavad sajud 10. augustini ja need on kõige tugevamad idapoolsel rannikualal.