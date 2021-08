Prantsusmaal toimuvad taas koroonapassi vastased meeleavaldused

President Emmanuel Macroni algatusel kehtestatud koroonapass tähendab, et argielu toiminguteks on vaja kas tõendit täieliku vaktsineerimise kohta, negatiivset viirusetesti, või hiljutist koroonaviiruse läbipõdemist.

Prantsusmaal toimuvad järgmisel aastal presidendivalimised ning Macron loodab, et uued reeglid julgustavad kõiki prantslasi end vaktsineerima, seljatamaks koroonaviirus ja selle kiiresti nakkav delta tüvi.

Kuid viimastel nädalatel on viirusepassi vastased massiliselt tänavatele tulnud, väites, et uued reeglid piiravad kodanikuvabadusi riigis, kus isikuvabadusi peetakse äärmiselt oluliseks.

Esmaspäevast alates on vaktsiinipassi vaja restoranides ja kohvikutes, nii siseruumides, kui terrassil. Passi on vaja ka linnadevahelises ühistranspordis, kaasa arvatud kiirrongides ja riigisisestel lendudel. Metroos ja linnasiseses ühistranspordis passi vaja pole.

Passi nõuti juba alates 21. juulist kultuurisündmuste külastamisel, kinodes, teatrites ja muuseumides. Üleeile andis viirusepassi piirangutele heakskiidu ka Prantsuse põhiseaduskohus.

Viirusepassi vastu on ainuüksi Pariisis planeeritud mitu meeleavaldust, sajad inimesed kogunesid Pont de Neuilly metroojaama, et alustada sealt marssi linnasüdamesse.

Prantsuse siseministeeriumi teatel osales eelmisel nädalavahetusel toimunud meeleavaldustel üle 200 000 inimese ja nädal varem üle 160 000 meeleavaldaja. Politsei arvates ei tohiks ka sel nädalavahetusel ilmuda kohale vähem osalejaid.

Kuigi paljud meeleavaldajatest on vaktsineerimisvastased, on mõned ka vaktsineeritud, kuid on vastu viirusepassi põhimõttele.

Valitsuse kõneisiku Gabriel Attali sõnul on passi vaja suuremate piirangute vältimiseks olukorras, kus riik võitleb neljanda viiruselainega. Viirusepassi nõutakse kuni 15. novembrini.

«See on lisapiirang, kuid see on piirang, mis võimaldab kohtadel avatuks jääda,» ütles ta, rõhutades, et tuleb ka nädalane «üleminekuperiood» nii tarbijate, kui ettevõtete jaoks, et oleks võimalik uute reeglitega kohaneda.

Macron, kes viibib endisel oma suvemajas Prantsusmaa lõunaosas, on viimastel päevadel sõnumi edastamiseks astunud korduvalt üles sotsiaalmeediaplatvormis TikTok, mis on populaarne just noorte hulgas.

«Vaktsineerige, vaktsineerige, vaktsineerige,» ütles Macron oma viimases reedel tehtud videopostituses. «Küsimus on hea kodanik olemises...meie vabadus pole midagi väärt, kui nakatame oma sõpru, naabreid, või vanavanemaid. Olla vaba, tähendab olla vastutustundlik.»

Ajaleht Le Monde kirjutas, et Macroni otsusel meeleavaldajatega mitte kannatlik olla on omad ohud, isegi sellise juhi jaoks, kes tundub tänavameeleavaldustega väga hästi toime tulevat, nagu 2018-2019. aastal «kollavestide» meeleavaldusel.