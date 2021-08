Itaalias randus päästelaev sadade migrantidega pardal

Mõlemad laevad veetsid Vahemerel nädala ja olid hoiatanud, et pardalolijate tervis on halvenemas.

«Sea Watch 3 jõudis sel hommikul Trapani sadamasse. Meil on hea meel lõpuks turvalisse sadamasse jõuda,» säutsus Saksa vabaühendus Sea Watch International Twitteris ning lisas, et maale sai 257 inimest.

Neljapäeval hoiatas vabaühendus, et olukord laeval on ravimite nappuse tõttu kriitiline ja pardalolijate seas on hakanud ilmnema vedelikupuuduse sümptomid.