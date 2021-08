Tuumakõnelused Iraaniga võivad septembris uuesti alata

Ta lisas et pole selge, kas tuumaläbirääkimisi hakkab juhtima Iraani välisministeerium, või võtab selle üle mingi teine asutus, nagu näiteks Iraani riiklik julgeolekunõukogu.

Raisit peetakse ultrakonservatiiviks ning arvatakse, et oma nelja-aastase ametiaja jooksul tugevdab ta nende positsioone veelgi.

USA on teatanud, et Iraani tagasisaamine läbirääkimiste laua taha on «kiireloomuline prioriteet».