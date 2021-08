USAs tõusis nakatumiste arv taas rohkem kui 100 000 juhtumini ööpäevas

Üle riigi on vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud rohkem kui 70 protsenti täiskasvanutest ning 50 protsenti on täielikult vaktsineeritud.

«Meie mudelid näitavad, et kui me ei vaktsineeri, võime jõuda mitmesaja tuhande juhtumini päevas, mis on sarnane tõusuga jaanuari alguses,» ütles haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) direktor Rochelle Walensky CNNile.

USA-l kulus umbes üheksa kuud, et jõuda mullu novembris keskmiselt 100 000 uue koroonanakkuse juhtumini ööpäevas. Selle aasta jaanuari alguses tipnes see umbes 250 000 nakkusjuhuga ööpäevas. Nakatumine langes juunis keskmiselt umbes 11 000 juhtumini ööpäevas, kuid kuus nädalat hiljem on see nüüd 107 143.