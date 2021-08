Mitmes Itaalia linnas avaldati meelt koroonapasside vastu

Muuseumidesse, kinodesse või spordisaalidesse minekuks tuleb esitada koroonapass, mis tõestab, et inimene on vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga, on viimase poole aasta sees CovidD-19 läbi põdenud või andnud viimase 48 tunni jooksul negatiivse koroonaproovi.