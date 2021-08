Biden ja Zelenskõi arutavad majandus- ja julgeolekuküsimusi

«Vestlusteemad võib jagada kolme rühma ja esimene neist on poliitiline. Meil ​​on olnud Ühendriikidega strateegiline partnerlus alates 2008. aastast. Kuid loomulikult on pea kõik selle aja jooksul muutunud. Ja see strateegiline partnerlus tuleb lahendada uuel tasemel,» ütles välisminister Dmõtro Kuleba.